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Ташуев о бане России: «Не сказал бы, что мы варимся в своей каше, наоборот, мы варим кашу. Растет хорошее поколение, Батраков и компания будут достигать международных успехов»

Сергей Ташуев высказался об отстранении России от международных турниров.

«Понятно, что хотелось бы участвовать в еврокубках. Я не понаслышке знаю, что это такое по временам работы в солигорском «Шахтере». Это очень интересно, престижно, болельщики довольны.

Но я бы не сказал, что мы варимся в своей каше, наоборот, мы варим кашу. У идет такая тенденция, что растет хорошее поколение молодых, многие клубы дают ребятам шанс. Мы эту ситуацию правильно использовали, отрядив большие финансы в детские академии, на молодежные турниры.

Уверен, что это поколение, Батраков и компания, будут достигать международных успехов», – сказал главный тренер «Ахмата». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoСергей Ташуев
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
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