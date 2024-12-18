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  • «Ахмат» хочет арендовать Зорина. «Спартак» примет решение после назначения нового спортивного директора (Metaratings)
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«Ахмат» хочет арендовать Зорина. «Спартак» примет решение после назначения нового спортивного директора (Metaratings)

«Ахмату» интересен Даниил Зорин из «Спартака».

По информации Metaratings.ru, клуб из Грозного намерен взять в аренду 20-летнего полузащитника красно-белых.

«Ахмат» может рассчитывать лишь на аренду Зорина без права выкупа до конца сезона. В «Спартаке» не намерены принимать решения по своему проспекту до назначения нового спортивного директора.

Отмечается, что с «Ахматом» на сборы могут не поехать Лукас Ловат и Заим Диванович, на которого не рассчитывает главный тренер Сергей Ташуев.

В текущем сезоне Мир РПЛ Зорин провел 4 матча. Ранее сообщалось, что хавбек интересен «Акрону» и «Пари НН».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoДаниил Зорин
logoЗаим Диванович
logoЛукас Ловат
logoАхмат
logoСергей Ташуев
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
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