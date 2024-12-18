«Ахмат» хочет арендовать Зорина. «Спартак» примет решение после назначения нового спортивного директора (Metaratings)
«Ахмату» интересен Даниил Зорин из «Спартака».
По информации Metaratings.ru, клуб из Грозного намерен взять в аренду 20-летнего полузащитника красно-белых.
«Ахмат» может рассчитывать лишь на аренду Зорина без права выкупа до конца сезона. В «Спартаке» не намерены принимать решения по своему проспекту до назначения нового спортивного директора.
Отмечается, что с «Ахматом» на сборы могут не поехать Лукас Ловат и Заим Диванович, на которого не рассчитывает главный тренер Сергей Ташуев.
В текущем сезоне Мир РПЛ Зорин провел 4 матча. Ранее сообщалось, что хавбек интересен «Акрону» и «Пари НН».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем