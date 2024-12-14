Орлов о словах про договорные матчи: «Меня неправильно поняли, фразы вырваны из контекста. Сейчас договорняков в нашем футболе нет. Как ты скажешь легионеру не выигрывать?»

Геннадий Орлов высказался на тему договорных матчей.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, Орлов в эфире Радио «Зенит» заявил : «Чечня, Северная Осетия, Кабардино-Балкария – там руководители нередко договаривались между собой, тренеры исполняли миссию. Я точно знаю».

Орлов объяснил свои слова.

«Должен сказать, что коллеги-журналисты меня неправильно поняли и истолковали мои слова не так. К сожалению... Просто не вникли в суть моих слов. Надо же было слушать всю передачу, а получилось, что фразы были вырваны из контекста.

В нулевые годы ситуация изменилась. В корне! Почему? В нашем футболе появились иностранцы. В большом количестве. Не только игроки, но и тренеры. Резко снизилось количество странных матчей. Ну как можно было сказать легионеру: «Знаешь, вот этот матч ты не выигрывай»? Ведь тот же иностранный тренер, если что-то не так, может сделать заявление журналисту из своей же страны и все рассказать...

Сейчас договорняков в нашем футболе нет! Исключение – 2017 год, когда наказали «Чайку». Но это ФНЛ. В РПЛ, на мой взгляд, никто не договаривается. Этого просто быть не может, прежде всего из-за наличия иностранцев.

Историю с договорняками надо забыть. Вот и все. Такова моя позиция. А то вырвали слова из контекста... Бедняге Ташуеву, работающему в «Ахмате», после моих слов, которые были неправильно истолкованы, пришлось отвечать на телефонные звонки журналистов», – сказал комментатор.

«Чечня, Северная Осетия, Кабардино-Балкария – там руководители нередко договаривались между собой, тренеры исполняли миссию. Я точно знаю». Орлов о договорных матчах