Ташуев об РПЛ: «Растет и однозначно прогрессирует. Детско-юношеский футбол поднимается и радует нас новыми фамилиями»
Сергей Ташуев оценил уровень развития Мир РПЛ.
«Глобально ничего не изменилось, все кроется в нюансах. Уровень организации соревнований, стадионов, качество футбола, привлечение легионеров, уровень молодых футболистов выросли. Это радует. Прогресс в этом отношении есть, для болельщиков это очень интересно.
РПЛ растет и однозначно прогрессирует. И радует, что поднимается детско-юношеский футбол, который радует нас новыми фамилиями», – сказал тренер «Ахмата».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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