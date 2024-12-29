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Ташуев об РПЛ: «Растет и однозначно прогрессирует. Детско-юношеский футбол поднимается и радует нас новыми фамилиями»

Сергей Ташуев оценил уровень развития Мир РПЛ.

«Глобально ничего не изменилось, все кроется в нюансах. Уровень организации соревнований, стадионов, качество футбола, привлечение легионеров, уровень молодых футболистов выросли. Это радует. Прогресс в этом отношении есть, для болельщиков это очень интересно. 

РПЛ растет и однозначно прогрессирует. И радует, что поднимается детско-юношеский футбол, который радует нас новыми фамилиями», – сказал тренер «Ахмата».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoСергей Ташуев
детский футбол
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
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