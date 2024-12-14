«Ахмат» не планирует увольнять Ташуева до весны (Sport24)
«Ахмат» не планирует увольнять Сергея Ташуева.
«Ахмат» не планирует увольнять Сергея Ташуева до весны. Такое решение было принято на собрании руководства клуба. Специалист поедет с командой на зимние сборы. В случае неудачных выступлений в начале весенней части сезона команду может возглавить другой специалист.
Клуб контактировал с тренером Владимиром Федотовым, который дал устное согласие возглавить «Ахмат». Но после решения оставить у руля Ташуева со специалистом не связывались», – сообщил источник Sport24, знакомый с ситуацией.
«Ахмат» после 18 матчей набрал 13 очков и идет 15-м в Мир РПЛ, находясь в зоне вылета.
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем