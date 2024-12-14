«Ахмат» не планирует увольнять Ташуева до весны (Sport24)

«Ахмат» не планирует увольнять Сергея Ташуева.

«Ахмат » не планирует увольнять Сергея Ташуева до весны. Такое решение было принято на собрании руководства клуба. Специалист поедет с командой на зимние сборы. В случае неудачных выступлений в начале весенней части сезона команду может возглавить другой специалист.

Клуб контактировал с тренером Владимиром Федотовым, который дал устное согласие возглавить «Ахмат». Но после решения оставить у руля Ташуева со специалистом не связывались», – сообщил источник Sport24, знакомый с ситуацией.

«Ахмат» после 18 матчей набрал 13 очков и идет 15-м в Мир РПЛ , находясь в зоне вылета.