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«Барса» не теряет надежды зарегистрировать Ольмо. Клуб предоставит запрошенные Ла Лигой гарантии до конца недели (Хосе Альварес)

«Барселона» не теряет надежды зарегистрировать Дани Ольмо.

Ранее стало известно, что «Барселона» не смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона. Ла Лига убрала игроков из списка заявленных на сезон игроков «блауграны».

Журналист El Chiringuito Хосе Альварес Айя заявил, что каталонский клуб не сдается в этом вопросе. До конца недели он предоставит запрошенные Ла Лигой гарантии. 

Ранее «Барса» своевременно предоставила документы по сделке о продаже VIP-мест на «Камп Ноу». 

RFEF не зарегистрирует Ольмо и Виктора. Федерация не рассмотрит запрос «Барсы» (As)

«Барсе» придется выплатить Ольмо всю зарплату по контракту до 2030-го, если он уйдет сейчас. Все расходы на трансфер будут учтены в этом сезоне, а не распределятся на 6 лет

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Chiringuito
logoДани Ольмо
logoЛа Лига
logoБарселона
logoПау Виктор
бизнес
logoКамп Ноу
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