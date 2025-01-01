«Барса» не теряет надежды зарегистрировать Ольмо. Клуб предоставит запрошенные Ла Лигой гарантии до конца недели (Хосе Альварес)

«Барселона» не теряет надежды зарегистрировать Дани Ольмо.

Ранее стало известно, что «Барселона » не смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона. Ла Лига убрала игроков из списка заявленных на сезон игроков «блауграны».

Журналист El Chiringuito Хосе Альварес Айя заявил, что каталонский клуб не сдается в этом вопросе. До конца недели он предоставит запрошенные Ла Лигой гарантии.

Ранее «Барса» своевременно предоставила документы по сделке о продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

RFEF не зарегистрирует Ольмо и Виктора. Федерация не рассмотрит запрос «Барсы» (As)

«Барсе» придется выплатить Ольмо всю зарплату по контракту до 2030-го, если он уйдет сейчас. Все расходы на трансфер будут учтены в этом сезоне, а не распределятся на 6 лет