«Барса» сохраняет надежду на регистрацию Ольмо и Виктора. Клуб постарается прояснить ситуацию 3 января

У «Барселоны» может появиться шанс на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ранее стало известно, что каталонцы не смогли зарегистрировать футболистов на вторую половину сезона. Ла Лига удалила их из заявки.

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» считает официальную реакцию Ла Лиги предсказуемой и сохраняет надежду, что сможет зарегистрировать полузащитника и нападающего. В пятницу, 3 января, клуб намерен предоставить дополнительную информацию по этому вопросу.

31 декабря «Барселона » подала заявку на регистрацию Ольмо и Виктора в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF). Отмечается, что RFEF не может оформить регистрацию без одобрения Ла Лиги, которого нет. «Барселона» должна разрешить разногласия с руководящими органами до 3 января, пишет Mundo Deportivo.

ESPN подтверждает , что «блауграна» попытается прояснить ситуацию 3 января. El Chiringuito пишет , что клуб не сдается в вопросе регистрации Ольмо и имеет 72 часа на оформление документов.