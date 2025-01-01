  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Пока у власти в Европе Шольцы и Макроны, мне жалко их страны. Коль, Шредер, Миттеран были великими руководителями, а это ужас какой-то». Ловчев на вопрос об отстранении России
32

«Пока у власти в Европе Шольцы и Макроны, мне жалко их страны. Коль, Шредер, Миттеран были великими руководителями, а это ужас какой-то». Ловчев на вопрос об отстранении России

Евгений Ловчев оценил перспективы возвращения России на международную арену.

«Не думаю, что мы вернемся на международные турниры в 2025 году. Тут вопрос в другом. Многие команды откажутся играть с нами – так уже было. Когда поляки и шведы не хотели с нами играть, убрали нас, а не их.

Здесь дело не в том, победим мы в СВО сейчас или нет. Пока у власти в Европе такие Шольцы и Макроны, мне жалко их страны. Я вспоминаю Коля, Шредера, Миттерана. То были великие руководители, а это ужас какой-то. Просто стыдно за этих людей, и пока они не сменятся, то все это будет продолжаться», – сказал бывший футболист «Спартака». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoЕвгений Ловчев
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoЭммануэль Макрон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Юран: «Главное желание на 2025-й – чтобы СВО побыстрее закончилась. Хочется, чтобы наступил мир, не погибали люди ни с нашей стороны, ни с другой»
136вчера, 18:35
Евгений Ловчев: «Абаскаль – зазнавшийся и ничего никому не доказавший человек, опустился ниже плинтуса. Аленичев хоть раз сказал про багаж? Никогда. Для меня Семак лучший тренер года»
53вчера, 14:58
Юран про цены: «Да, подросли, но что нам с этим делать? Отношусь с пониманием – инфляция. Ничего страшного – все устаканится»
120вчера, 13:34
Чонтофальски о бане российских команд: «Несправедливо, нельзя смешивать спорт и политику. Я за возвращение россиян»
10вчера, 12:56
Евгений Ловчев: «Россия мечтает, чтобы Овечкин побил рекорд и оставил свою фамилию на долгое время в истории Америки, учитывая политическую ситуацию»
101вчера, 12:31
Рекомендуем
Главные новости
Черданцев о ЧМ-2026 на «Матч ТВ»: «Показ такого соревнования не должен быть привязан к присутствию или отсутствию твоей сборной. В 2006-м и 2010-м интерес публики не становился ниже»
23 минуты назад
Джуд Беллингем: «В новом году хочу больше трофеев, прежде всего. Поддержка болельщиков важна»
3 минуты назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» сыграет с «Брентфордом»
85614 минут назад
50 вопросов, чтобы вспомнить 2024 год
15 минут назадСпецпроект
Соболев поздравил с Новым годом: «Будьте добрее друг к другу ❤️»
616 минут назад
Рэшфорд опроверг, что ведет переговоры с агентством в надежде уйти из «МЮ»: «В последние недели было много недостоверной информации, но это становится нелепым»
743 минуты назад
Моуринью об изменениях в футболе: «Тренер, который был основной фигурой в клубе, постепенно теряет свою значимость и все больше зависит от людей, которые чаще всего не готовы»
856 минут назад
Глушаков об иностранных тренерах в РПЛ: «Не все соответствуют уровню. Надо менять концепцию: если взять в штаб наших молодых специалистов, у них неплохо может получиться»
8сегодня, 14:07
«МЮ» готов продать Каземиро зимой или летом, если получит хорошее предложение
50сегодня, 13:23
Родри о «Золотом мяче»: «Когда понимаешь, что обладаешь должным уровнем для борьбы за него, начинаешь думать: «Почему нет?» Это требует усилий, у команды все должно идти хорошо»
17сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Брентфорд» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
620 минут назад
Мостовой о матчах с Бразилией и Аргентиной: «Им что, делать нечего? Как они приедут? Если договоримся с Уругваем, будет здорово – это серьезная футбольная нация»
321 минуту назад
«Левски» не продал «Ростову» Майкона за 1 млн евро. Россияне могут сделать новое предложение по трансферу латераля
730 минут назад
Гризманн определится с планами на следующий сезон в конце марта. «Атлетико» с уважением отнесется к любому решению игрока
2сегодня, 13:54
Винисиус: «Хочу выиграть больше титулов, чем в прошлом сезоне. Нужно продолжать в том же духе, это «Реал»
1сегодня, 13:37
«Краснодар» готов отпустить Тормену зимой. Защитник интересен «Трабзонспору»
3сегодня, 13:35
«Трабзонспор» предложил 3 млн евро за защитника «Краснодара» Тормену
9сегодня, 12:20
Экс-жена Сафонова: «Матвей не звонил своему ребенку 31 декабря. Группа лиц его зомбирует и запрещает исполнять решения суда о выплате алиментов и порядке общения с дочкой»
28сегодня, 11:22
Петраков о Бугаеве: «Очень жалко Лешу. Парень уникальный, здоровья море, но пагубные привычки до хорошего не довели»
13сегодня, 10:50
Габулов надеется на снятие бана с России: «Оснований не верить Дюкову нет. Слишком долго мы нигде»
17сегодня, 10:41
Рекомендуем