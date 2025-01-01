«Пока у власти в Европе Шольцы и Макроны, мне жалко их страны. Коль, Шредер, Миттеран были великими руководителями, а это ужас какой-то». Ловчев на вопрос об отстранении России
Евгений Ловчев оценил перспективы возвращения России на международную арену.
«Не думаю, что мы вернемся на международные турниры в 2025 году. Тут вопрос в другом. Многие команды откажутся играть с нами – так уже было. Когда поляки и шведы не хотели с нами играть, убрали нас, а не их.
Здесь дело не в том, победим мы в СВО сейчас или нет. Пока у власти в Европе такие Шольцы и Макроны, мне жалко их страны. Я вспоминаю Коля, Шредера, Миттерана. То были великие руководители, а это ужас какой-то. Просто стыдно за этих людей, и пока они не сменятся, то все это будет продолжаться», – сказал бывший футболист «Спартака».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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