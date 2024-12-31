Чонтофальски о бане российских команд: «Несправедливо, нельзя смешивать спорт и политику. Я за возвращение россиян»
Камил Чонтофальски назвал несправедливым отстранение российских команд.
– В 2022-м российские клубы и сборную отстранили от международных матчей. Справедливо?
– Несправедливо. Я понимаю, что это сделали после начала конфликта, но нельзя смешивать спорт и политику.
Мне очень жаль, что российским спортсменам запрещают участвовать на любых турнирах. Не только в футболе, во всех видах спорта. Я за то, чтобы вернуть россиян в мировой спорт, – сказал бывший вратарь «Зенита» словак Чонтофальски.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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