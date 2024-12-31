Евгений Ловчев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона » занимает второе место по голам в истории регулярных чемпионатов НХЛ (870), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Вся страна мечтает, чтобы Овечкин побил рекорд и оставил свою фамилию на долгое время в истории Америки, учитывая нынешнюю политическую ситуацию.

Раньше плевались, отнекивались из‑за политики от игроков, но сейчас в России играет много канадцев, североамериканцев. Времена меняются.

Тот же Деанджело играет за СКА, и никто ему ничего не говорит.

В Америке будут только рады, что у них играет уже долгое время Александр Овечкин , который побил рекорд Гретцки, который считали вечным», – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев .