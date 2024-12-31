Евгений Ловчев: «Россия мечтает, чтобы Овечкин побил рекорд и оставил свою фамилию на долгое время в истории Америки, учитывая политическую ситуацию»
Евгений Ловчев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место по голам в истории регулярных чемпионатов НХЛ (870), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Вся страна мечтает, чтобы Овечкин побил рекорд и оставил свою фамилию на долгое время в истории Америки, учитывая нынешнюю политическую ситуацию.
Раньше плевались, отнекивались из‑за политики от игроков, но сейчас в России играет много канадцев, североамериканцев. Времена меняются.
Тот же Деанджело играет за СКА, и никто ему ничего не говорит.
В Америке будут только рады, что у них играет уже долгое время Александр Овечкин, который побил рекорд Гретцки, который считали вечным», – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем