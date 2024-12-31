Евгений Ловчев: «Абаскаль – зазнавшийся и ничего никому не доказавший человек, опустился ниже плинтуса. Аленичев хоть раз сказал про багаж? Никогда. Для меня Семак лучший тренер года»

Евгений Ловчев раскритиковал Гильермо Абаскаля за слова о «Спартаке».

Ранее Абаскаль заявил, что нынешний «Спартак» создал его тренерский штаб.

«Абаскаль – нескромный, зазнавшийся и ничего никому не доказавший человек. Таких вообще не надо привозить в Россию. Я работал с разными именитыми тренерами, но они никогда такого себе не позволяли.

Каррера принял команду после Дмитрия Аленичева и сразу выиграл чемпионат. Вспомните, Дмитрий хоть раз сказал что‑то подобное про багаж? Только мы эксперты говорили про это, но сам Дмитрий – никогда. Каррера говорил про это? Нет, конечно.

Для меня Абаскаль после этих слов опустился ниже плинтуса», – сказал бывший защитник «Спартака ».

Также Ловчев назвал Сергея Семака лучшим тренером года.

«Всегда лучшим тренером является тот, который выигрывает. Кто‑то говорит, что с сильным составом легче выиграть чемпионат, но вы попробуйте это сделать – это не так и легко. Поэтому для меня лучший тренер 2024 года – это Сергей Семак », – сказал Ловчев.

Дмитрий Аленичев: «Первое место «Спартака» – это заслуга Карреры, никакого багажа нет»

Убедительная просьба сдать багаж. Как Аленичев примазался к успехам Карреры