Евгений Ловчев: «Абаскаль – зазнавшийся и ничего никому не доказавший человек, опустился ниже плинтуса. Аленичев хоть раз сказал про багаж? Никогда. Для меня Семак лучший тренер года»
Ранее Абаскаль заявил, что нынешний «Спартак» создал его тренерский штаб.
«Абаскаль – нескромный, зазнавшийся и ничего никому не доказавший человек. Таких вообще не надо привозить в Россию. Я работал с разными именитыми тренерами, но они никогда такого себе не позволяли.
Каррера принял команду после Дмитрия Аленичева и сразу выиграл чемпионат. Вспомните, Дмитрий хоть раз сказал что‑то подобное про багаж? Только мы эксперты говорили про это, но сам Дмитрий – никогда. Каррера говорил про это? Нет, конечно.
Для меня Абаскаль после этих слов опустился ниже плинтуса», – сказал бывший защитник «Спартака».
Также Ловчев назвал Сергея Семака лучшим тренером года.
«Всегда лучшим тренером является тот, который выигрывает. Кто‑то говорит, что с сильным составом легче выиграть чемпионат, но вы попробуйте это сделать – это не так и легко. Поэтому для меня лучший тренер 2024 года – это Сергей Семак», – сказал Ловчев.
Дмитрий Аленичев: «Первое место «Спартака» – это заслуга Карреры, никакого багажа нет»
Убедительная просьба сдать багаж. Как Аленичев примазался к успехам Карреры
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