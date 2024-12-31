Сергей Юран: «Главное желание на 2025-й – чтобы СВО побыстрее закончилась. Хочется, чтобы наступил мир, не погибали люди ни с нашей стороны, ни с другой»
Сергей Юран поделился своими пожеланиями на следующий год.
«В прошедшем году прямо радостного события не было. Был неприятный момент – остался без работы (в конце апреля специалист был отправлен в отставку из «Пари НН» – Спортс’‘), поэтому больше огорчений. А так год прошел ровно, семья и близкие живы и здоровы.
Главное желание на 2025 год – чтобы побыстрее закончилась СВО. Это не какие-то дежурные слова, действительно так. У меня относительно много товарищей, одноклассников из Луганска погибло. Хочется, чтобы наступил спокойный мир, чтобы не погибали люди ни с нашей стороны, ни с другой.
Большое спасибо нашим парням, что у нас было спокойное и мирное небо», – сказал бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Sport24
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