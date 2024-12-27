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Агент Ольмо прилетел в Манчестер. Хавбек «Барсы» интересен «Сити», «МЮ» и «Арсеналу» (Daily Mail)

Агент Дани Ольмо Энди Бара находится в Манчестере.

Как сообщает Daily Mail, агент мог начать изучение потенциальных трансферов для 26-летнего игрока «Барселоны».

Утверждается, что клубы Премьер-лиги могут захотеть воспользоваться ситуацией Ольмо в «блаугране». Сейчас клуб пытается продлить регистрацию полузащитника, истекающую 1 января.

Ольмо был подписан каталонцами из «РБ Лейпциг» летом, но был зарегистрирован по временной договоренности до конца календарного года из-за продолжающихся финансовых ограничений Ла Лиги в отношении «Барселоны». Если Федерация футбола Испании продолжит блокировать его регистрацию на вторую часть сезона, игрок может уйти как свободный агент.

Сообщается что такие клубы, как «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», проявляют интерес к испанцу. Вместе с тем приоритетом Ольмо всегда было остаться в «Барселоне», воспитанником которой он является.

Уточняется, что Бара прилетел в Манчестер на частном самолете перед матчем «Манчестер Сити» и «Эвертона» (1:1) и должен был присутствовать на игре.

В интервью Mail Sport агент подтвердил: «Да, это правда, я в Манчестере. Я здесь на каникулах».

Деку о регистрации Ольмо: «Барса» сделает это до конца года, не переживайте. Это наши внутренние дела, мы здесь, чтобы говорить о футболе»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoБарселона
logoДани Ольмо
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoАрсенал
Федерация футбола Испании
logoМанчестер Юнайтед
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