«Барса» уверяет Ольмо, что зарегистрирует его. Клуб обратится в суд и может использовать рычаг с продажей VIP-мест на «Камп Ноу» за 120 млн евро

«Барселона» уверяет Дани Ольмо, что зарегистрирует его.

Напомним, суд отказал каталонскому клубу в регистрации испанского полузащитника на вторую часть сезона. «Блауграна» обратится с новым заявлением в суд первой инстанции по этому вопросу. Крайний срок для регистрации – 31 декабря.

По информации As, «Барселона » пытается успокоить игрока. Жоан Лапорта лично заявил: «Мы исправим это, чего бы это ни стоило». Президент клуба, отправившийся в Дубай на церемонию вручения наград Globe Soccer Awards, в итоге решил отказаться от посещения гала-концерта и остался в отеле, чтобы заняться вопросом регистрации Ольмо.

Обратившись в суд первой инстанции, каталонцы обвинят Ла Лигу в изменении правил регистрации: «Барса» сумела заявить Войчеха Шченсного благодаря тому, чтобы Марк-Андре тер Стеген отказался от части зарплаты, однако в случае с Ольмо сделать так же не разрешается.

У клуба есть еще один вариант – продажа VIP-мест на «Камп Ноу» катарской компании за 120 миллионов евро, хотя изначально «блауграна» рассчитывала получить 200 млн евро. Однако использование этого финансового рычага еще должна одобрить Ла Лига.