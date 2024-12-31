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Ванда Нара призналась, что у нее были отношения с экс-игроком «Спартака» Бальде: «Я была свободна и не должна была ни перед кем отчитываться»

У Ванды Нары был роман с Кейта Бальде.

Как рассказали в передаче Mañanísima аргентинской актрисы и продюсера Кармен Барбьери, модель и экс-форвард «Спартака» состояли в отношениях после расставания Ванды с Мауро Икарди в 2022 году.

«Они встречались и были парой в течение года после всего скандала. Я говорила с Вандой, и она мне все рассказала. Это было не сейчас, а в то время.

Она рассказала мне, как все происходило. Она сказала: «Да, я встречалась с Кейта. Это было через год после истории с Чиной Суарес и Мауро. Я была свободна и не должна была ни перед кем отчитываться», – сообщила участница шоу танцовщица Эстефи Берарди.

Сенегальский футболист в то время был женат на итальянской модели Симоне Гуатьери, матери его двух детей. Именно это стало причиной завершения их романа.

«Они не были любовниками, они были парой и встречались год после всего скандала с Чиной Суарес. Ванда ничего не скрывает и не отрицает, ей не нужно что-то утаивать.

Она сказала мне, что встречалась не только с Кейта, но, когда они с Икарди были разлучены, она была свободной женщиной и встречалась с другими парнями. Однако разница в том, что эти отношения не становились достоянием общественности, как это было с Кейта», – рассказали в передаче.

Ранее экс-жена Бальде Гуатьери высказалась об измене Кейта с Вандой: «У Икарди есть доказательства, записи с камер. Она спала с моим мужем и присылала мне фото – не знаю, как ее назвать». Кроме того, сам Мауро в диалоге с бывшей тещей про лейкемию Ванды написал: «Кто сказал, что она не заразилась, когда спала с моим коллегой в Милане?»

Аргентинка Чина Суарес. С ней Мауро Икарди изменил Ванде

Ванда бросила Икарди. Конец истории?

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Caras
светская хроника
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