Экс-жена Тотти о новом партнере: «Он попросил мой инстаграм у выхода из туалета в аэропорту. Будучи бумером, я дала ему свой профиль, но не спросила его»

Экс-супруга Франческо Тотти рассказала, как познакомилась с новым партнером.

Бывший нападающий «Ромы» и модель Илари Блази были вместе 20 лет, в браке у них родились трое детей. Пара рассталась в июле 2022 года.

Блази рассказала о знакомстве с новым партнером Бастианом Мюллером в сериале «Илари» от Netflix.

«Инициативу проявил он. Я думала обо всем, кроме поиска бойфренда, я была одна уже четыре месяца. Мы были в зале ожидания авиакомпании перед посадкой. Я возвращалась в Рим, а он – в Германию. Он никогда меня раньше не видел и не знал, кто я, к счастью. Он подождал меня у выхода из туалета, представился и вместо того, чтобы попросить мой номер, спросил, как найти мой профиль в инстаграме.

Будучи бумером, я дала ему свой профиль, но не спросила его. Когда я вернулась к сестре и подруге Франческе, которые все это видели, они настояли, чтобы я побежала и узнала его контакт до его посадки: «Иди, иначе больше его не найдешь», – сказали они. У меня слишком много подписчиков, я бы не увидела его сообщение. Так мы и связались», – сказала Блази.

Экс-жена Тотти Блази о разводе и жизни с 3 детьми: «Я всегда справлялась сама, полагалась на свою силу, принимала решения за детей. Франческо часто отсутствовал из-за работы – особо ничего не изменилось»