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Экс-жена Энцо о расставании: «Он принял решение, и я его уважаю. Решил сосредоточиться на карьере. Сейчас у него все хорошо, так что я тоже рада»

Экс-жена Энцо Фернандеса высказалась о причинах расставания с футболистом.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» и сборной Аргентины решил расстаться с инфлюенсером Валентиной Сервантес, с которой знаком с детства. В браке у них родились двое детей.

– Несколько месяцев назад ты попала в новости, потому что вы рассталась. Что же все-таки произошло?

– Ничего особенного не случилось. Я думаю, что это был набор вещей с его стороны. Он принял решение, и я уважаю его. У нас двое общих детей. По сей день мы стараемся поддерживать хорошие отношения, делать так, чтобы дети могли продолжать жить вместе.

Если вы спрашиваете меня, что произошло, мне нечего вам сказать конкретно. Просто думаю, что сейчас он решил на сто процентов сосредоточиться на своей карьере, выступлениях, поиске себя. Он переживал не лучшее время как игрок и пытался обрести себя. К счастью, сегодня у него все хорошо. Так что я тоже рада.

– Но, когда он пришел и сказал тебе, что ему нужно пространство, ты была удивлена или понимала раньше, что отношения не складываются?

– Я была удивлена, но это его желание. Я не собиралась связывать себя, не собиралась оставаться. Это его решение, – рассказала Валентина Сервантес.

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Экс-жена Энцо о расставании: «Не просила объяснить его решение, это не горе. Просто хочу, чтобы мы поладили ради детей. Не нужно оставаться ради них, если он несчастен»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Nacion
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logoЭнцо Фернандес
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