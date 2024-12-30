С Монтьеля сняли обвинения по делу о групповом изнасиловании его бывшей девушки

С Гонсало Монтьеля сняли обвинения по делу о сексуальном насилии.

Ранее утверждалось , что 1 января 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения Монтьеля , проходившей в его доме, произошел «акт сексуального насилия с проникновением при отягчающих обстоятельствах со стороны группы людей». Пострадавшей по этому делу проходила бывшая девушка игрока.

Сегодня судья Густаво Банко и прокурор Луис Альберто Бронья сошлись во мнении, что событий, о которых заявляла женщина, на самом деле не было.

Чемпион мира в составе сборной Аргентины прокомментировал вердикт суда.

«Сегодня с меня сняли абсолютно ложное обвинение. Мое имя использовали, чтобы опорочить его и предать гласности дело, к которому я не имел абсолютно никакого отношения.

Они нанесли ущерб моей семье и моей жене, которая, будучи беременной, была вынуждена слышать эту ложь. В дополнение к личному и семейному ущербу эта ложь нанесла ущерб моей карьере, поскольку у меня были предложения от клубов, но они просили меня сначала добиться оправдания, прежде чем подписывать меня.

Это очень несправедливо, что они зашли так далеко, запятнав мою репутацию, не заботясь ни обо мне, ни о моей семье, ни о людях, которые действительно страдают от чрезвычайно серьезных проблем, подобных упомянутой», – заявил защитник «Севильи».