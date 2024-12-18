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«Севилья» объявила о разрыве отношений с «Бетисом». Троих игроков клуба забанили за флаг с перечеркнутой эмблемой «Бетиса» после победы в дерби, соперник поддержал наказание

«Севилья» официально объявила о разрыве отношений с «Бетисом».

В октябре трое игроков «Севильи» – Хуанлу Санчес, Хосе Анхель Кармона и Исаак Ромеро –  после победы в дерби (1:0) показали флаг с перечеркнутой эмблемой «Бетиса». Противник пожаловался на это Ла Лиге, и футболистов «Севильи» дисквалифицировали на матч с «Сельтой» (1:0). Президент «Бетиса» Анхель Аро поддержал санкции, что вызвало недовольство «Севильи».

В связи с этим клуб решил окончательно разорвать официальные отношения со своим принципиальным соперником и выпустил официальное заявление по этому поводу.

В нем «Севилья» указывает на то, что инцидент происходил в контексте матча с максимальным спортивным соперничеством на их поле, не преследовал оскорбительных целей и никоим образом не провоцировал насилие.

Клуб удивлен решением футбольной федерации наложить спортивные санкции за неспортивные деяния, считая, что это создаст опасный прецедент во всем испанском футболе.

Кроме того, клуб осуждает поведение руководства «Бетиса», считая его не соответствующим обстоятельствам и ценностям клуба. Отмечается, что такой поступок был бы скорее характерен для прошлых эпох, а не нынешней, где между клубами царили добросердечные отношения и уважение. Действия «Бетиса» объясняются стремлением получить спортивные преимущества за пределами игрового поля.

Таким образом, «Севилья» полагает, что «Бетис» сознательно стремился нанести ущерб их клубу и выражает разочарование и непонимание того, как отношения между клубами могут продолжаться.

«Севилья» забанила экс-президента Дель Нидо на 36 домашних матчей за стычку с юристами клуба во время дерби с «Бетисом»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoЛа Лига
происшествия
logoБетис
logoСевилья
logoИсаак Ромеро
Анхель Ароча
болельщики
logoХосе Анхель Кармона
logoХуанлу Санчес
дисквалификации
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