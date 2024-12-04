Ограблен дом Барко. Инфлюэнсер и невеста защитника «Севильи» и Аргентины подозревает работников дома: «Они ушли за 10 минут до нас, только один сотрудник знал о наших перемещениях»

Дом защитника «Севильи» Валентина Барко был ограблен.

Яс Хареги, невеста и инфлюэнсер 20-летнего аргентинского футболиста, арендованного у «Брайтона », опубликовала фотографии и видео дома после проникновения преступников, в том числе она показала записи с камер наблюдения.

«Прийти домой и увидеть, что он вот так ограблен... Приезжаешь в страну полон иллюзий и не можешь быть спокоен здесь. Все так странно, не веришь даже собственной тени.

В дом вошли двое мужчин, они провели внутри 50 минут и ушли за 10 минут до нашего приезда... Странно то, что только один сотрудник знал о наших перемещениях в эти часы, и он ушел за 7 минут до того, как мы вошли.

Мы уже подали заявление, и надеемся, что это к чему-то приведет», – написала девушка игрока сборной Аргентины Барко.

Пара не сообщила об украденных вещах и причиненном ущербе.

Изображение: instagram.com/yaz.jaureguy