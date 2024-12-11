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С Монтьеля снимут обвинения. Чемпион мира-2022 проходит по делу о групповом изнасиловании модели у него дома

Гонсало Монтьеля оправдают по делу о групповом изнасиловании модели.

Ранее утверждалось, что 1 января 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения Монтьеля, проходившей в его доме, произошел «акт сексуального насилия с проникновением при отягчающих обстоятельствах со стороны группы людей». Предполагаемая жертва – модель. В июне 2024 года чемпион мира в составе сборной Аргентины дал показания и заявил, что девушка провела время с его другом.

Из-за продолжавшегося разбирательства «Севилья» не могла осуществить трансфер 27-летнего защитника летом. Ближе всех к подписанию аргентинца был ПСВ. Однако сделка сорвалась из-за этого дела.

Теперь стало известно, что прокурор попросил прекратить дело в отношении Монтьеля. Это случилось примерно через месяц после того, как на этом настаивала защита игрока, указав на «множественные несоответствия» в деле.

В ходатайстве, состоящем из 122 страниц, есть 15 заявлений, указывающих на то, что Монтьель «не мог совершить приписываемое ему деяние».

Теперь судья должен вынести решение о снятии обвинений с футболиста, что считается логичным шагом после запроса обвинителя. Это должно случиться в течение пяти рабочих дней.

В нынешнем сезоне Гонсало провел 4 матча в Ла Лиге. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Olé
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