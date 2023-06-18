Чемпион мира-2022 Монтьель дал показания по делу о групповом изнасиловании модели у него дома в 2019-м. Он сказал, что девушка провела время с его другом

Гонсало Монтьель дал показания по делу об изнасиловании модели у него дома в 2019-м.

Чемпион мира-2022 в составе сборной дал личные показания следствию.

По словам юриста, 1 января 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения , проходившей в его доме, произошел «акт сексуального насилия с проникновением при отягчающих обстоятельствах со стороны группы людей».

Предполагаемая жертва – модель. По словам Эрмиды, у нее были «небольшие короткие отношения» с Монтьелем, который пригласил ее встретиться с его семьей и настоял на том, чтобы она посетила вечеринку. Потерпевшая не пьет алкоголь, но, попробовав два напитка, «она полностью потеряла сознание».

После происшествия девушку «вышвырнули из дома». Юрист отмечает, что жертва «не знает, сколько человек участвовало в насилии» и «не знает, как она попала домой».

По словам адвоката, жертва получала угрозы от окружения игрока, в том числе от матери Гонсало, когда обращалась в суд.

Монтьель дистанцировался от обвинений и указал, что девушка провела время в компании одного из его друзей – Акосты Алексиса.

«Мать и друзья рассказали мне, что она кричала и говорила, что это моя вина, потому что я не позаботился о ней. Я не понял, что она имела в виду.

Мне сказали, что Алексис отвез ее домой, а до этого они вместе были в машине моего отца, которая была припаркована рядом с домом», – сообщил футболист.

В завершившемся сезоне игрок сборной Аргентины и «Севильи» стал автором победных голов в сериях пенальти в финалах ЧМ-2022 против Франции и Лиги Европы против «Ромы».

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