Чемпион мира-2022 Монтьель дал показания по делу о групповом изнасиловании модели у него дома в 2019-м. Он сказал, что девушка провела время с его другом

Теги Севилья Ла Лига Сборная Аргентины по футболу происшествия девушки и спорт Гонсало Монтьель контент Футбол

Гонсало Монтьель дал показания по делу об изнасиловании модели у него дома в 2019-м.

Чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины дал личные показания следствию. 

По словам юриста, 1 января 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения Монтьеля, проходившей в его доме, произошел «акт сексуального насилия с проникновением при отягчающих обстоятельствах со стороны группы людей».

Предполагаемая жертва – модель. По словам Эрмиды, у нее были «небольшие короткие отношения» с Монтьелем, который пригласил ее встретиться с его семьей и настоял на том, чтобы она посетила вечеринку. Потерпевшая не пьет алкоголь, но, попробовав два напитка, «она полностью потеряла сознание».

После происшествия девушку «вышвырнули из дома». Юрист отмечает, что жертва «не знает, сколько человек участвовало в насилии» и «не знает, как она попала домой».

По словам адвоката, жертва получала угрозы от окружения игрока, в том числе от матери Гонсало, когда обращалась в суд.

Монтьель дистанцировался от обвинений и указал, что девушка провела время в компании одного из его друзей – Акосты Алексиса. 

«Мать и друзья рассказали мне, что она кричала и говорила, что это моя вина, потому что я не позаботился о ней. Я не понял, что она имела в виду.

Мне сказали, что Алексис отвез ее домой, а до этого они вместе были в машине моего отца, которая была припаркована рядом с домом», – сообщил футболист. 

В завершившемся сезоне игрок сборной Аргентины и «Севильи» стал автором победных голов в сериях пенальти в финалах ЧМ-2022 против Франции и Лиги Европы против «Ромы». 

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8 комментариев

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blaugrano
«Потерпевшая не пьет алкоголь, но, попробовав два напитка, она полностью потеряла сознание».

Интересные там показания.
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fussballer
Выпила всего два напитка. И то там на донышке было.
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ApXuMaHqPuT
Очередная шурыгина👧
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Пирс Морган
Не пьет, но выпила два напитка?
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Tango442
Ну тут всякое может быть.. может ее накачали чем то и воспользовались как последние мрази, а может она вообще гонит и вообще там было не 2 напитка.. щас столько балаболок, что реально пострадавшим никто не верит.. это ужасно
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МСД
Ответ blaugrano
«Потерпевшая не пьет алкоголь, но, попробовав два напитка, она полностью потеряла сознание». Интересные там показания.
Шлюшка хочет халявных бабок.
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Alex1104
Ответ Пирс Морган
Не пьет, но выпила два напитка?
На донышке
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