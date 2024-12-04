«Севилья» забанила экс-президента Дель Нидо на 36 домашних матчей за стычку с юристами клуба во время дерби с «Бетисом»

«Севилья» надолго запретит экс-президенту Хосе Марии Дель Нидо посещать матчи.

Решение связано с конфликтом Дель Нидо с юристами «Севильи» во время дерби с «Бетисом » (1:0) в Ла Лиге 6 октября.

Перед матчем у бывшего президента «Севильи» возникла стычка с адвокатом Лукасом Фернандесом де Бобадильей, который ранее выступал против права голоса Дель Нидо на внеочередном собрании клуба, ссылаясь на судимость функционера. Кроме того, во время матча Дель Нидо обвинил другого юриста «Севильи», Альберто Переса Солано, в том, что он болеет за «Бетис».

Как передает As, «Севилья » запретит Дель Нидо присутствовать на 36 следующих матчах на «Рамон Санчес Писхуан». Наказание вступит в силу начиная с игры с «Сельтой» 14 декабря.

Сообщается, что Дель Нидо намерен оспорить наказание в суде.