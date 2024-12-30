Эллиотт о Салахе: «Один из лучших игроков мира, если не лучший. Когда все пытаются списать его со счетов, он возвращается и показывает, на что способен»
«Когда все пытаются списать его со счетов, он возвращается и показывает миру, на что способен.
Мы, игроки, которые играют вместе с ним, каждый день видим на тренировках, как усердно он работает. Для меня он один из лучших игроков мира на данный момент, если не лучший.
Мы просто надеемся, что сможем удержать в клубе еще на какое-то время, и он продолжит играть так, как сейчас. Я понятия не имею, как ему это удается. Я думаю, если бы мы знали, мы бы все играли так же. Он просто потрясающий спортсмен, потрясающий футболист и потрясающий человек.
Трудно представить [почему он так играет]. У него, должно быть, есть свои секреты», – сказал полузащитник «Ливерпуля».
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