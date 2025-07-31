«Зенит» сыграет с ЦСКА. Поддержите петербуржцев в домашнем матче против армейцев!

В третьем туре Мир РПЛ «Зенит» принимает ЦСКА.

Матч пройдет в воскресенье, 3 августа, в 18:00 на стадионе «Газпром Арена».

Сине-бело-голубые по итогам двух туров находятся на шестом месте в турнирной таблице, обладая четырьмя очками. Красно-синие же идут на восьмой строчке, также набрав четыре очка.

Перед стартом игры пройдет выступление Юлианны Карауловой на главной сцене в чаше арены. Петербуржцам нужна ваша поддержка в домашнем матче против москвичей!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .