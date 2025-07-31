«Зенит» сыграет с ЦСКА. Поддержите петербуржцев в домашнем матче против армейцев!
В третьем туре Мир РПЛ «Зенит» принимает ЦСКА.
Матч пройдет в воскресенье, 3 августа, в 18:00 на стадионе «Газпром Арена».
Сине-бело-голубые по итогам двух туров находятся на шестом месте в турнирной таблице, обладая четырьмя очками. Красно-синие же идут на восьмой строчке, также набрав четыре очка.
Перед стартом игры пройдет выступление Юлианны Карауловой на главной сцене в чаше арены. Петербуржцам нужна ваша поддержка в домашнем матче против москвичей!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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