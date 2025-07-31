Дзюба на вопрос, народный ли он футболист: «Да, отчасти. 30 % людей меня не любят, а 70 – очень тепло относятся. Это связано с ЧМ-2018, наверное»
– Можно ли сказать, что Артем Дзюба – народный футболист?
– Отчасти – да, наверное.
Я думаю, если смотреть в процентном соотношении, то 30 процентов людей меня не любят, а 70 процентов – очень тепло относятся. Наверное, это связано еще с чемпионатом мира 2018 года. Плюс детишки ко мне очень хорошо относятся, потому что я им всегда уделяю много времени.
Спасибо «Фишту», болельщики действительно меня тепло встретили. Я очень тепло отношусь к маленькому поколению, потому что они реально крутые, искренние, настоящие, умеют радоваться. Я стараюсь быть таким же. Как бы ни старел, стараюсь оставаться на позитиве, что бы ни было, – сказал нападающий «Акрона».
Во время матча 2-го тура Мир РПЛ между «Акроном» и «Сочи» (4:0) трибуны сочинского стадиона «Фишт» несколько раз скандировали фамилию Дзюбы.