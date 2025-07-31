«Спартак» купил Жедсона Фернандеша у «Бешикташа» за 27 млн евро
«Спартак» подписал Жедсона Фернандеша.
Московский клуб объявил о трансфере 26-летнего полузащитника «Бешикташа».
Контракт с игроком подписан до 2029 года. Жедсон будет играть под 83-м номером.
Фото: spartak.com
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 27 млн евро.
В прошлом сезоне Жедсон Фернандеш сыграл 34 матча в чемпионате Турции и забил 7 голов, проводя на поле в среднем 86 минут. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Спартака»
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