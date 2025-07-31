«Спартак» купил Жедсона Фернандеша у «Бешикташа» за 27 млн евро

«Спартак» подписал Жедсона Фернандеша.

Московский клуб объявил о трансфере 26-летнего полузащитника «Бешикташа ».

Контракт с игроком подписан до 2029 года. Жедсон будет играть под 83-м номером.

Фото: spartak.com

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 27 млн евро.

В прошлом сезоне Жедсон Фернандеш сыграл 34 матча в чемпионате Турции и забил 7 голов, проводя на поле в среднем 86 минут. Его подробная статистика – здесь .