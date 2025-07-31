«Челси» отдал Паеса в аренду «Страсбуру». Это 4-й трансфер «синих» во французский клуб в это окно – у команд один владелец
«Челси» отдал Кендри Паеса в аренду «Страсбуру».
Клубы достигли соглашения об аренде 18-летнего полузащитника до конца предстоящего сезона.
Прошлый год Паес провел в «Индепендьенте» из Эквадора. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Стоит отметить, что это 4-й трансфер лондонцев во французский клуб в этом сезоне.
До этого «синие» отдали в аренду вратаря Майка Пендерса. Также были проданы полузащитник Матис Амугу и защитник Ише Сэмюэлс-Смит из команды до 21 года.
Напомним, что «Страсбур», как и «Челси», принадлежит группе BlueCo.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Челси»
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