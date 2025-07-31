«Челси» отдал Паеса в аренду «Страсбуру». Это 4-й трансфер «синих» во французский клуб в это окно – у команд один владелец

«Челси» отдал Кендри Паеса в аренду «Страсбуру».

Клубы достигли соглашения об аренде 18-летнего полузащитника до конца предстоящего сезона.

Прошлый год Паес провел в «Индепендьенте» из Эквадора. С его статистикой можно ознакомиться здесь .

Стоит отметить, что это 4-й трансфер лондонцев во французский клуб в этом сезоне.

До этого «синие» отдали в аренду вратаря Майка Пендерса . Также были проданы полузащитник Матис Амугу и защитник Ише Сэмюэлс-Смит из команды до 21 года.

Напомним, что «Страсбур», как и «Челси », принадлежит группе BlueCo.