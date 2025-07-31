Комолли о «Ювентусе»: «Влахович может уйти при подходящем предложении. Дуглас Луис проявил неуважение и извинился перед всеми»

Гендиректор «Ювентуса» высказался о возможных трансферах клуба.

«Влахович может уйти, если поступит подходящее предложение, мы договорились. Коло-Муани хочет вернуться, мы работаем над этим. Посмотрим, что произойдет, с Дэвидом и Влаховичем мы не беспокоимся».

О Дугласе Луисе, пропустившем начало предсезонки

«Он проявил неуважение к своим товарищам по команде. Все должны уважать футболку, которую они носят. Он извинился перед всеми – перед игроками, тренерским штабом и передо мной», – сказал Дамьен Комолли в интервью Sky.