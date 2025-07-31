Ямаль после дубля «Сеулу»: «Забить в футболке «Барсы» с 10-м номером было моей мечтой. Это нечто особенное»

Ламин Ямаль назвал сбывшейся мечтой забивать под 10-м номером за «Барселону».

Каталонцы разгромили «Сеул » (7:3) в товарищеском матче в Южной Корее.

18-летний вингер отметился в игре дублем. После окончания встречи игрок отметил, что он «очень счастлив».

«Это была моя детская мечта – забить в этой футболке и под этим номером. Это нечто особенное.

Я очень рад победе команды и тому, что получилось забить», – сказал Ямаль .