Ямаль после дубля «Сеулу»: «Забить в футболке «Барсы» с 10-м номером было моей мечтой. Это нечто особенное»
Ламин Ямаль назвал сбывшейся мечтой забивать под 10-м номером за «Барселону».
Каталонцы разгромили «Сеул» (7:3) в товарищеском матче в Южной Корее.
18-летний вингер отметился в игре дублем. После окончания встречи игрок отметил, что он «очень счастлив».
«Это была моя детская мечта – забить в этой футболке и под этим номером. Это нечто особенное.
Я очень рад победе команды и тому, что получилось забить», – сказал Ямаль.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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