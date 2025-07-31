Женщины занимают 6% руководящих должностей в первой и второй Бундеслиге. У 32 из 36 клубов – ни одной женщины в топ-менеджменте
Некоммерческая организация «Fußball kann mehr» («Футбол может больше») опубликовала свой второй отчет о многообразии в немецком профессиональном футболе. В первом отчете, сформированном в 2024 году, была отражена работа 32 клубов. На этот раз исследование затронуло 36 клубов – все команды первой и второй Бундеслиги.
Результаты показали, что руководящие должности по-прежнему занимают преимущественно мужчины. Всего 6% руководящих должностей заняты женщинами, по этому показателю профессиональный футбол сильно отстает от немецкой экономики в целом.
Данные в отчете основываются на исследовании фонда AllBright. Клубы оценивались по четырем категориям:
топ-менеджмент (высший полномочный управленческий орган – например, совет директоров);
директора и руководители подразделений, отчитывающиеся непосредственно перед топ-менеджментом;
контрольный орган (структура, ответственная за назначения и перестановки в том-менеджменте);
наблюдательный совет (во многих случаях его функции выполняет контрольный орган).
У 32 из 36 клубов нет ни одной женщины в топ-менеджменте. Исключения составляют «Хайденхайм», «Шальке», «Вердер» (у каждого из этих клубов по одной женщине в топ-менеджменте) и «Санкт-Паули» (три женщины в топ-менеджменте).
Николь Кумпис из брауншвейгского «Айнтрахта» – единственная женщина-президент клуба в первой или второй Бундеслиге.