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Женщины занимают 6% руководящих должностей в первой и второй Бундеслиге. У 32 из 36 клубов – ни одной женщины в топ-менеджменте

Мужчины удерживают большинство руководящих постов в немецком футболе.

Некоммерческая организация «Fußball kann mehr» («Футбол может больше») опубликовала свой второй отчет о многообразии в немецком профессиональном футболе. В первом отчете, сформированном в 2024 году, была отражена работа 32 клубов. На этот раз исследование затронуло 36 клубов – все команды первой и второй Бундеслиги.

Результаты показали, что руководящие должности по-прежнему занимают преимущественно мужчины. Всего 6% руководящих должностей заняты женщинами, по этому показателю профессиональный футбол сильно отстает от немецкой экономики в целом.

Данные в отчете основываются на исследовании фонда AllBright. Клубы оценивались по четырем категориям:

топ-менеджмент (высший полномочный управленческий орган – например, совет директоров);

директора и руководители подразделений, отчитывающиеся непосредственно перед топ-менеджментом;

контрольный орган (структура, ответственная за назначения и перестановки в том-менеджменте);

наблюдательный совет (во многих случаях его функции выполняет контрольный орган).

У 32 из 36 клубов нет ни одной женщины в топ-менеджменте. Исключения составляют «Хайденхайм», «Шальке», «Вердер» (у каждого из этих клубов по одной женщине в топ-менеджменте) и «Санкт-Паули» (три женщины в топ-менеджменте).

Николь Кумпис из брауншвейгского «Айнтрахта» – единственная женщина-президент клуба в первой или второй Бундеслиге.

Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: Kicker
logoбундеслига Германия
logoАйнтрахт Брауншвейг
logoСанкт-Паули
logoАрминия
logoГанновер
logoШальке
logoХайденхайм
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logoД2 Германия
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logoЭльферсберг
logoРБ Лейпциг
logoПадерборн
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logoДинамо Дрезден
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