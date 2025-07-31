Хейлунд хочет остаться в «МЮ»: «Планирую бороться за место, что бы ни случилось. Люди забывают, что мне всего 22 – не каждый забивает 100 голов к этому возрасту»

Расмус Хейлунд намерен бороться за место в составе «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось , что нападающий интересен «Милану» и «Ювентусу».

«Думаю, мой план предельно ясен – он заключается в том, чтобы остаться и бороться за свое место, что бы ни случилось. Я готов к конкуренции. Она закаляет меня. Я чувствую себя полным сил, поэтому принимаю все, что происходит.

Я еще очень молод, люди иногда забывают об этом. Мне всего 22 года. Не каждый нападающий забивает по 100 голов к этому возрасту. Но я многому научился, думаю, вы видите это по моей игре. Я начинаю развиваться.

Прошлый сезон был тяжелым для всех нас. Все понимают, что я должен был выступить лучше. Но это еще и командная работа. Теперь мы намерены стать лучше. Мы движемся в правильном направлении и с нетерпением ждем, что будет дальше», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед ».