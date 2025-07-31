Гафин о Глушенкове в «Динамо»: «Для этого ноль оснований на сегодняшний день»

Дмитрий Гафин не считает целесообразным трансфер Максима Глушенкова в «Динамо».

– Отец Глушенкова предложил решать Карпину, стоит ли Максиму подумать о «Динамо». Как относитесь к переходу Максима в «Динамо» – интересен ли он?

– Думаю, на сегодняшний день для этого ноль оснований, – сказал глава совета директоров бело-голубых.

Отец Глушенкова об игре «Зенита»: «Катание мяча от вратаря налево-направо – даже я в 54 так смогу. Не знаю, почему Максу не дают играть справа – потому что Энрике стоит миллионы, наверное»

Новый конфликт вокруг Глушенкова: отец против решений Семака. Допускает, что Максим уйдет из «Зенита»