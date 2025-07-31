«Краснодар» встретится с «Динамо». Быки, команде нужна ваша поддержка в домашнем матче против москвичей!
«Краснодар» принимает «Динамо» в третьем туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 2 августа, в 20:30 на стадионе «Ozon Арена».
Краснодарцы после двух туров идут на девятом месте в турнирной таблице чемпионата, обладая тремя очками. Москвичи же находятся на седьмой строчке, набрав четыре очка. Поддержите «Краснодар» в домашнем матче против «Динамо»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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