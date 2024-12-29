Салах о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Мы далеки, ничего не изменилось. Я сосредоточен на команде и надеюсь, что мы выиграем АПЛ»

Мохамед Салах заявил, что в ситуации с контрактом нет изменений.

Действующее соглашение египетского вингера с «Ливерпулем » рассчитано до конца этого сезона.

«Мы далеки. Я не хочу рассказывать что-то СМИ, потому что тогда начнутся пересуды, но на самом деле ничего не изменилось.

Сейчас я сосредоточен на команде и надеюсь, что мы выиграем Премьер-лигу», – сказал Салах после матча с «Вест Хэмом» (5:0).

У Салаха 30 (17+13) очков в 18 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» – лучший в АПЛ по ассистам и «гол+пас»

Салах с 17 голами лидирует в списке бомбардиров АПЛ. Вингер «Ливерпуля» опережает Холанда на 3 мяча