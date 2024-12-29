  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Салах о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Мы далеки, ничего не изменилось. Я сосредоточен на команде и надеюсь, что мы выиграем АПЛ»
13

Салах о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Мы далеки, ничего не изменилось. Я сосредоточен на команде и надеюсь, что мы выиграем АПЛ»

Мохамед Салах заявил, что в ситуации с контрактом нет изменений.

Действующее соглашение египетского вингера с «Ливерпулем» рассчитано до конца этого сезона. 

«Мы далеки. Я не хочу рассказывать что-то СМИ, потому что тогда начнутся пересуды, но на самом деле ничего не изменилось.

Сейчас я сосредоточен на команде и надеюсь, что мы выиграем Премьер-лигу», – сказал Салах после матча с «Вест Хэмом» (5:0). 

У Салаха 30 (17+13) очков в 18 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» – лучший в АПЛ по ассистам и «гол+пас»

Салах с 17 голами лидирует в списке бомбардиров АПЛ. Вингер «Ливерпуля» опережает Холанда на 3 мяча

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Салаха 30 (17+13) очков в 18 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» – лучший в АПЛ по ассистам и «гол+пас»
68сегодня, 19:06
Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля», забивший 20+ голов в восьми сезонах подряд
25сегодня, 18:50
Салах с 17 голами лидирует в списке бомбардиров АПЛ. Вингер «Ливерпуля» опережает Холанда на 3 мяча
69сегодня, 18:06
Рекомендуем
Главные новости
Слот о Салахе как лучшем игроке мира: «Если смотреть на статистику, то с этим не поспоришь, но есть и другие игроки, обладающие большим мастерством. Мо определенно один из лучших»
через 1 минуту
«Милан» – «Рома». 1:0 – Рейндерс открыл счет. Онлайн-трансляция
55 минут назадLive
«Перес лично отвезет Винисиуса в аэропорт, если саудовцы предложат 300 млн. Мбаппе станет его любимчиком, он 7 лет за ним гонялся». Экс-скаут «Реала» о возможном уходе бразильца
615 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Ромы», «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной», «Наполи» победил «Венецию»
10416 минут назадLive
Фонсека «как никогда» близок к увольнению из «Милана». Клуб может назначить Консейсау
1328 минут назад
У «Ливерпуля» Слота 23 победы в 27 матчах во всех турнирах и 12 сухих игр, общий счет – 68:22. Команда лидирует в АПЛ и ЛЧ
330 минут назад
«Ливерпуль» не проигрывает 23 матча – 20 побед, 3 ничьих. Дальше – «МЮ»
2744 минуты назад
Пеп о «Сити»: «Мы очень далеки от победы в АПЛ, уже нет шансов. Но у нас есть другие цели: Кубок Англии, попадание в топ-4»
1150 минут назад
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая «Ноттингем» на 8 очков, «Арсенал» – на 9, «Челси» – на 10. «Ман Сити» отстает на 14 баллов, «МЮ» – на 23
6652 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» выиграл в гостях у «Лестера», «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм»
46855 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Грилиш не забил ни одного гола за «Сити» в 2024-м
1 минуту назад
«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» – 5:0. Салах сделал 1+2, Трент забил 1-й гол в сезоне за «красных»
21сегодня, 19:09
«Сити» забил первым в двух матчах АПЛ подряд впервые с сентября
сегодня, 18:57
«Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2), пропустив на 87-й. Тюрам сделал дубль
17сегодня, 18:55
В сделке «Реала» по Тренту еще ничего не согласовано, «Ливерпуль» ведет переговоры с защитником (Фабрицио Романо)
6сегодня, 18:48
Аршавин о 2025-м: «Жду чемпионство «Зенита», чтобы сборная играла с сильными командами и еврокубки вернулись»
6сегодня, 18:01
Савио набрал 12 фэнтези-очков с «Лестером». Полузащитник забил впервые в АПЛ
сегодня, 17:58Фэнтези
Холанд о «Сити» и 2:0 с «Лестером»: «Дерьмо случается, рад, что победили. Сейчас Новый год, так что не нужно слишком много думать о футболе»
1сегодня, 17:23
«Ювентус» и Ди Грегорио не станут обсуждать с «Сити» и другими клубами трансфер. «Горожане» рассматривали итальянца как замену Эдерсону
4сегодня, 16:16
«Наполи» обыграл «Венецию» (1:0) благодаря голу Распадори. Станкович отразил удар Лукаку с пенальти
1сегодня, 15:55
Рекомендуем