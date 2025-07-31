Руслан Безруков об ужесточении лимита: «Некоторые игроки относятся хорошо – россияне часто не получают время. Но сильные легионеры помогают улучшить конкуренцию и результаты»

Руслан Безруков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее сообщалось, что с новым лимитом команды смогут включать в заявку на сезон не более десяти иностранных футболистов, а одновременно на поле смогут находиться не более пяти легионеров. Такое изменение могут ввести с сезона-2026/27.

«На самом деле двояко, нужно еще размышлять над этим. Я общался с многими игроками, и некоторые ребята относятся к этому хорошо. Потому что россияне будут получать больше времени, так как зачастую бывает, что россиянин плюс-минус того же уровня, что и иностранец, проигрывает конкуренцию легионеру из-за паспорта.

В этом плане для россиян плюс, но также одновременно хочется, чтобы сохранялась конкуренция среди игроков. Потому что сильные легионеры помогают лиге улучшить и конкуренцию внутри клубов, и результаты», – заявил полузащитник «Рубина ».

При нынешнем формате лимита в РПЛ можно вносить максимум 13 иностранных футболистов в заявку, из которых на поле могут находиться не более восьми.