Божович о зарплатах футболистов: «Работать 15 лет, терять здоровье – такая жизнь точно стоит этих денег. Считаю критику необоснованной»
Миодраг Божович назвал необоснованной критику высоких зарплат футболистов.
«Критика зарплат футболистов уже давно обсуждается. У футболистов сложная жизнь. Нужно 15 лет работать, чтобы зарабатывать деньги.
Игроки много работают и теряют свое здоровье. Такая жизнь точно стоит тех денег, которые футболисты зарабатывают. Считаю критику зарплат футболистов необоснованной», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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