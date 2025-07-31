Божович о зарплатах футболистов: «Работать 15 лет, терять здоровье – такая жизнь точно стоит этих денег. Считаю критику необоснованной»

Миодраг Божович назвал необоснованной критику высоких зарплат футболистов.

«Критика зарплат футболистов уже давно обсуждается. У футболистов сложная жизнь. Нужно 15 лет работать, чтобы зарабатывать деньги.

Игроки много работают и теряют свое здоровье. Такая жизнь точно стоит тех денег, которые футболисты зарабатывают. Считаю критику зарплат футболистов необоснованной», – сказал бывший тренер клубов РПЛ .