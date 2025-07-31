«Интер» рассматривает Френдрупа из «Дженоа» как замену Зелиньскому. Хавбек оценивается в 20 млн евро (GdS)

«Интер» рассматривает возможность подписания Мортена Френдрупа.

По данным La Gazzetta dello Sport, полузащитник «Дженоа » рассматривается в качестве потенциальной замены Петру Зелиньскому. Сообщается, что трансфер датчанина обойдется «Интеру » в 20 млн евро, но для его осуществления миланцам необходимо продать кого-либо из игроков.

Также «Интер» следит за хавбеком «Пармы» Манделой Кейта , но Френдруп считается более предпочтительным вариантом благодаря оборонительным характеристикам.

В прошлом сезоне Френдруп отметился 2 голами в 35 матчах Серии А. Статистику 24-летнего полузащитника можно найти здесь .