Пакета оправдан по обвинению в ставках

Лукас Пакета оправдан по делу о возможном нарушении регламента о ставках АПЛ.

Напомним, Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривала несколько странных желтых карточек бразильца в чемпионате. Под подозрение попали четыре карточки Лукаса, полученные в матчах против «Лестера», «Астон Виллы», «Лидса» и «Борнмута» в период с ноября 2022-го по август 2023 года. Сообщалось, что FA будет добиваться пожизненной дисквалификации для Пакета.

«Вест Хэм» может подтвердить, что независимая регулирующая комиссия сняла с Лукаса Пакета обвинения в ненадлежащем поведении, выдвинутые против него Футбольной ассоциацией Англии в связи с предполагаемыми нарушениями правила E5 Английской футбольной ассоциации.

Клуб поддерживал Лукаса с самого начала долгого и сложного процесса», – говорится в заявлении «Вест Хэма».