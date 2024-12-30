«Празднование Трента говорит достаточно». Слот о жесте защитника «Ливерпуля» с отсылкой на трансферные слухи
Вчера «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» (5:0) в 19-м туре АПЛ. Забив 4-й гол команды, защитник мерсисайдцев показал рукой жест, иллюстрирующий разговоры.
Вероятно, таким образом игрок намекнул на слухи по поводу его будущего. Англичанина, чей контракт истекает в 2025 году, связывают с переходом в «Реал».
«Нет, я совсем не думаю, что это плохо. Он играет очень хорошо, забил отличный гол, и то, как он его отпраздновал, вероятно, говорит вам достаточно. Я не думаю, что мне нужно говорить об этом больше.
Я действительно доволен Трентом, так же как и Мо [Салахом] и Вирджилом. Так что для меня нет никакой разницы. Возможно, для внешнего мира вокруг Трента немного больше шума в СМИ, чем с двумя другими, но на данный момент я доволен всеми тремя», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
Изображение: скриншот из трансляции
Сделка по переходу Трента в «Реал» «завершена на 90%». Мадридцы хотят договориться с защитником зимой и подписать его летом (As)
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