Бериша о Кадырове: «Мы проигрывали «Тамбову», и я забил на последней минуте. Рамзан Ахматович подарил мне машину. Очень уважаю его, мы на связи»

Бернард Бериша вспомнил о подарке от Рамзана Кадырова.

Бывший вингер «Ахмата » ответил на вопросы о своем периоде выступлений за грозненскую команду.

– Вы покинули «Ахмат» спустя почти девять лет в клубе – что чувствуете?

– Для меня это был второй дом. Я играл в «Ахмате» восемь с половиной лет, жил в Грозном и проводил там много времени с семьей. Мой сын ходил в местную школу, и все было хорошо. Покидать «Ахмат» было очень тяжело – я провел долгие годы в этом клубе и хотел завершить карьеру здесь. Однако не получилось. Руководство решило завершить со мной сотрудничество. Я сказал: «Хорошо. Если клуб не хочет видеть меня здесь – без проблем. Мы можем обсудить это, достигнуть соглашения и завершить совместную работу».

– Наверняка за столько лет накопилось много историй. Расскажите самую запоминающуюся.

– За период моей карьеры в Грозном было очень много моментов, которые никогда не забуду. Например, мы много раз побеждали, проигрывая по ходу матча. Лучший… Наверное, мой дубль в ворота «Краснодара» после семи месяцев восстановления после травмы. Спустя столько времени я вернулся на поле и забил! Еще могу вспомнить момент, связанный как раз с Андреем Талалаевым . Это игра с «Зенитом», где я также забил два.

– Получали подарки от Кадырова?

– Как-то мы проигрывали «Тамбову» 0:1, и я забил на последней минуте. После матча Рамзан Ахматович подарил мне машину. Это было здорово! Я очень уважаю его, мы на связи, – сказал 33-летний косовар.