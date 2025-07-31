Форвард «Ахмата» Конате о лиге Саудовской Аравии: «Есть команды уровня «Зенита» и те, кто слабее любого в РПЛ. В России борьба в каждом матче – болельщику это интереснее»
Вчера «Ахмат» уступил «Зениту» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
– Немного не хватило, чтобы не проиграть «Зениту». Мы старались, были хорошие шансы во втором тайме, но в итоге уступили. Стартовали в сезоне тяжело, пока у нас нет очков, но это только начало. Впереди нас ждет много побед.
– Сравните РПЛ и чемпионат Саудовской Аравии?
– Интересный вопрос. В Саудовской Аравии есть несколько клубов топ‑уровня. Если можно так сказать, таких, как «Зенит», с подбором классных футболистов. Но есть такие команды, которых любая в РПЛ сильнее. При этом в российской лиге – всегда борьба в каждом матче. Думаю, болельщику это интереснее.
– Главный человек, против которого вы играли в Саудовской Аравии?
– Его все знают – Криштиану Роналду. Еще хотел бы сыграть против Неймара, но он был травмирован. Выходил против англичанина Тони. Вообще это был очень хороший опыт для меня – играть против таких футболистов. Это многому научило. Рад, что был там.
– Было желание поменяться футболками с Криштиану?
– Конечно. Причем у всех! Даже у членов тренерского штаба. Если честно, конкурировать с другими ребятами за обмен с Криштиану не хотел. Когда играли с «Аль‑Насром», поменялся с Садьо Мане. Да, и с Роналду было бы приятно, но тоже хорошо получилось, – сказал нападающий «Ахмата», выступавший за «Аль-Рияд».