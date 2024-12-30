Салах на вопрос о «Золотом мяче»: «Думаю только о том, чтобы «Ливерпуль» выиграл АПЛ. Хочу быть частью этого»

Мохамед Салах заявил, что сосредоточен на чемпионстве в АПЛ в текущем сезоне.

– Ты на пути к «Золотому мячу». Мотивируют ли тебя индивидуальные награды?

– Единственное, о чем я думаю, – мое желание, чтобы «Ливерпуль» выиграл лигу, и я хочу быть частью этого. Это единственное, о чем я думаю в этом сезоне.

Я сделаю все возможное, чтобы команда выиграла трофей, мы движемся в правильном направлении, но есть несколько других команд, которые пытаются нас догнать, и это очень хорошие команды.

Мы должны оставаться сосредоточенными, скромными, усердно работать и снова идти вперед, – заявил вингер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

Салах – монстр, 17+13 только в АПЛ. Уже в декабре бьет сезонные рекорды

Салах о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Мы далеки, ничего не изменилось. Я сосредоточен на команде и надеюсь, что мы выиграем АПЛ»