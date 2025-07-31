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Первый министр Шотландии Суинни: «Женским футболом пренебрегали, не поощряли его должными образом. Финал женского Кубка страны был лучше тех мужских матчей, что я смотрел»

Первый министр Шотландии заявил о несправедливом отношении к женскому футболу.

«Безусловно, я поддерживаю идею поощрять и развивать женский футбол. В мае я был на финале женского Кубка Шотландии. Это был потрясающий матч. Я смотрел много игр мужских команд, и они были далеко не так хороши, как этот матч. Итак, у нас есть все основания для вложений, и мы сделаем все возможное в рамках имеющихся в нашем распоряжении ресурсов.

С учетом обычных предостережений, которые мне приходится делать, о том, что у нас есть бюджет, который нужно составлять и следовать ему, я хочу оказывать максимальную поддержку. Из-за того, что женским футболом пренебрегали, раньше его не поощряли должным образом.

Некоторые упорные женщины сделали игру такой, какая она сейчас, и я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы поддержать ее», – сказал первый министр (глава правительства – Спортс’‘) Шотландии Джон Суинни.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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