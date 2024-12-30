Морган о том, в чем разница между «Ливерпулем» и «Арсеналом»: «В форвардах мирового класса»
Пирс Морган рассказал, чем «Ливерпуль» отличается от «Арсенала».
В 18 матчах сезона АПЛ мерсисайдцы набрали 45 очков, забив 45 голов, тогда как у «канониров» 36 баллов и 35 мячей.
«В чем разница между ними [«Ливерпулем»] и «Арсеналом»? В форвардах мирового класса», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Пирса Моргана в Х
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