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Морган о том, в чем разница между «Ливерпулем» и «Арсеналом»: «В форвардах мирового класса»

Пирс Морган рассказал, чем «Ливерпуль» отличается от «Арсенала».

В 18 матчах сезона АПЛ мерсисайдцы набрали 45 очков, забив 45 голов, тогда как у «канониров» 36 баллов и 35 мячей.

«В чем разница между ними [«Ливерпулем»] и «Арсеналом»? В форвардах мирового класса», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Пирса Моргана в Х
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
logoКоди Гакпо
logoГабриэл Мартинелли
logoПирс Морган
logoГабриэл Жезус
logoЛуис Диас
logoАрсенал
logoДарвин Нуньес
logoКай Хавертц
logoпремьер-лига Англия
logoДиогу Жота
logoБукайо Сака
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