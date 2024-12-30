Морган о том, в чем разница между «Ливерпулем» и «Арсеналом»: «В форвардах мирового класса»

Пирс Морган рассказал, чем «Ливерпуль» отличается от «Арсенала».

В 18 матчах сезона АПЛ мерсисайдцы набрали 45 очков, забив 45 голов, тогда как у «канониров» 36 баллов и 35 мячей.

«В чем разница между ними [«Ливерпулем »] и «Арсеналом»? В форвардах мирового класса», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала ».