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Романцев о лимите: «Россияне частенько не заслуживают попадания в состав. Любовь к футболу угасает – отсюда бедность на таланты и стремление залатать дыры легионерами»

Олег Романцев порассуждал о лимите на легионеров в Мир РПЛ.

«На мой взгляд, эта тема прежде всего важна для агентов – это их бизнес, а значит, и благополучие. Для руководителей клубов ее актуальность зависит от их финансового состояния: есть деньги на иностранцев – будешь требовать смягчения лимита.

На мой взгляд, те, кто поддерживает идею ужесточения лимита на легионеров, хотят искусственно помочь попасть в состав российским игрокам. Хотя по своему уровню они этого частенько не заслуживают.

Те, у кого есть деньги, считают, что выгоднее купить сильного иностранца, с которым можно решать большие задачи. И не ждать, пока подрастут молодые таланты. А откуда им взяться? Прав Дима Лоськов, который недавно сказал, что в Москве куча футбольных площадок, но они пустуют. А ведь были времена, когда мальчишки с утра до вечера бились на них дворовыми командами! Даже был детский турнир «Кожаный мяч», собиравший ребятишек со всей страны. И сколько оттуда вышло футболистов, которые потом в сборной играли...

Помнится, как мы с Тархановым, Кухлевским и Редкоусом в Красноярске даже на снегу сражались под зорким оком тренера Уриновича. Это я к тому, что любовь к футболу начинается с детства. Но она потихоньку угасает. Отсюда бедность на таланты и стремление залатать дыры легионерами. Хотя тема внимания к подготовке резервов по-прежнему громко звучит на разных совещаниях. Как, впрочем, и обсуждение лимита», – сказал экс-тренер «Спартака» и сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
лимит на легионеров
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