Салах совершает голевые действия в 10 матчах подряд в АПЛ. 1.45 – продление серии в игре против «Вест Хэма»
Букмекеры считают, что Мохамед Салах забьет или отдаст ассист в матче 19-го тура против «Вест Хэма».
Вингер «Ливерпуля» котируется самым вероятным автором гола за 1.80. На ассист египтянина можно поставить за 3.00. Если Салах совершит любое голевое действие, сыграет коэффициент 1.45.
Салах совершает голевые действия в 10 матчах подряд в АПЛ. Всего на этом отрезке у него 12 голов и 7 ассистов.
Матч «Вест Хэм» – «Ливерпуль» пройдет 29 декабря и начнется в 20:15 мск.
Мбаппе оживает, но все еще ниже ожиданий. Оправдает прогноз букмекеров?
Опубликовала: Венера Кравченко
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