Герои тура АПЛ: суперсерия на уровне Салаха, соавтор разгрома «Сити», 1-й гол за 3 с лишним года

И несильно нужный из «Челси».

Это самые эффективные игроки 12-го тура в фэнтези АПЛ на Спортсе’‘

Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый)

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Матеус Кунья, нападающий, «Вулверхэмптон» (9,94%) – 13 очков

Бразилец в шикарной форме, против крепкого дома «Фулхэма» сделал дубль и отдал ассист. Лучший в матче по ударам (4) и касаниям в штрафной (6). За последние четыре тура у него четыре гола и три ассиста – набрал 35 очков, больше только у Мохамеда Салаха (39). Кунья – пятый игрок с 20+ голами в АПЛ за «Вулверхэмптон». Календарь дальше отличный: «Борнмут», «Эвертон», «Вест Хэм», «Ипсвич», «Лестер». Учитывая соперников, Кунья обязателен.

Джеймс Мэддисон, полузащитник, «Тоттенхэм» (5,66%) – 13 очков

Сделал дубль поплывшему «Манчестер Сити» . В эпоху Пепа Гвардиолы «Тоттенхэм» – первая команда, обыгравшая «Сити» на их поле с разницей в четыре и более. У Мэддисона два явных голевых момента в матче – и два мяча. «Тоттенхэм» жутко нестабилен: может разгромить «Юнайтед» и «Сити», но проиграть «Ипсвичу» и «Кристал Пэлас» (у обоих это единственные победы в сезоне), так что лучше ориентироваться на чутье, а не на статистику.

Мохамед Салах, полузащитник, «Ливерпуль» (56,09%) – 12 очков

Фэнтези-машина. Против «Саутгемптона» дубль при семи ударах и пяти явных голевых моментах. Салах забил в пятой игре подряд, у него по-прежнему только два в сезоне без результативных действий. В следующем туре на «Энфилд» приедет «Манчестер Сити»: учитывая состояние команды Пепа Гвардиолы, капитанить Салах нужно будет и в следующем туре.

Аарон Уан-Биссака, защитник, «Вест Хэм» (1,09%) – 12 очков

«Вест Хэм» провел лучший матч в сезоне: обыграли «Ньюкасл» на выезде, а Уан-Биссака к хорошей игре в обороне добавил гол – свой третий за взрослую карьеру. Прошлый раз Аарон забивал в 2021-м. Дальше у «Вест Хэма» домашний матч с «Арсеналом».

Энцо Фернандес, полузащитник, «Челси» (1,16%) – 11 очков

У него два результативных действия против «Лестера», в прошлом туре с «Арсеналом» отдавал голевую – но вряд ли с Коулом Палмером, Николасом Джексоном и другими более атакующими игроками «Челси» мы будем обращать внимание на аргентинца.

Дедлайн 13-го тура – в 23:00 мск в пятницу, 29 ноября . Начнем игрой «Брайтон» – «Саутгемптон».