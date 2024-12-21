Агент Тюкавина: «Костя может позволить себе помидоры с нормальным вкусом. Ни разу не слышал, чтобы он говорил, мол, яйца подорожали или помидоры»

Агент Константина Тюкавина отреагировал на жалобы на дорогие помидоры.

Ранее форвард «Ростова » Николай Комличенко посетовал на то, что его любимые плоды, узбекские, стоят больше тысячи рублей.

– Всеми закупками продуктов занимается супруга. Костя играет в футбол, а жена его кормит, одевает и обувает семью. На Косте финансы, а кто и что берет – такой вопрос не стоит.

– Но он гурман, любит узбекские помидоры?

– Думаю, он может позволить себе помидоры с нормальным вкусом. Костя – домашний человек, он не тот, кто не вылазит из ресторанов. Его задача – зарабатывать деньги, а жена ведет хозяйство.

Меня больше интересует, сколько он забил, а не какие яйца ест. Да и ни разу не слышал от него, чтобы он говорил, мол, яйца подорожали или помидоры, – отметил Алексей Сафонов .