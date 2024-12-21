Агент Тюкавина: «Костя может позволить себе помидоры с нормальным вкусом. Ни разу не слышал, чтобы он говорил, мол, яйца подорожали или помидоры»
Агент Константина Тюкавина отреагировал на жалобы на дорогие помидоры.
Ранее форвард «Ростова» Николай Комличенко посетовал на то, что его любимые плоды, узбекские, стоят больше тысячи рублей.
– Всеми закупками продуктов занимается супруга. Костя играет в футбол, а жена его кормит, одевает и обувает семью. На Косте финансы, а кто и что берет – такой вопрос не стоит.
– Но он гурман, любит узбекские помидоры?
– Думаю, он может позволить себе помидоры с нормальным вкусом. Костя – домашний человек, он не тот, кто не вылазит из ресторанов. Его задача – зарабатывать деньги, а жена ведет хозяйство.
Меня больше интересует, сколько он забил, а не какие яйца ест. Да и ни разу не слышал от него, чтобы он говорил, мол, яйца подорожали или помидоры, – отметил Алексей Сафонов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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