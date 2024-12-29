Линекер о Гвардиоле: «Вы глупец, если сомневаетесь в нем. Он все изменит, вопрос времени. Это настоящий вызов, но его результаты в «Сити» не имеют равных»
Гари Линекер уверен, что Пеп Гвардиола исправит ситуацию в «Манчестер Сити».
«Горожане» выиграли только один из 13 последних матчей. Побед нет 5 игр подряд.
– Что вы думаете о «Сити» сейчас?
– Пеп все изменит. Я в этом не сомневаюсь. Это просто вопрос времени.
Так странно это видеть сейчас. Это настоящий вызов для Пепа, и мы все наблюдаем, чтобы увидеть, как он вытащит команду из этого.
Очевидно, что потеря Родри была огромным ударом, но они должны были залатать это. Такое должно было произойти в какой-то момент, невозможно просто продолжать.
Выиграть четыре титула подряд было безумием, и его результаты с тех пор, как он пришел сюда, абсолютно не имеет себе равных.
Если вы сомневаетесь в Пепе, то вы глупец, – заявил экс-игрок сборной Англии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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