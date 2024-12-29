Линекер о Гвардиоле: «Вы глупец, если сомневаетесь в нем. Он все изменит, вопрос времени. Это настоящий вызов, но его результаты в «Сити» не имеют равных»

Гари Линекер уверен, что Пеп Гвардиола исправит ситуацию в «Манчестер Сити».

«Горожане» выиграли только один из 13 последних матчей. Побед нет 5 игр подряд.

– Что вы думаете о «Сити» сейчас?

– Пеп все изменит. Я в этом не сомневаюсь. Это просто вопрос времени.

Так странно это видеть сейчас. Это настоящий вызов для Пепа, и мы все наблюдаем, чтобы увидеть, как он вытащит команду из этого.

Очевидно, что потеря Родри была огромным ударом, но они должны были залатать это. Такое должно было произойти в какой-то момент, невозможно просто продолжать.

Выиграть четыре титула подряд было безумием, и его результаты с тех пор, как он пришел сюда, абсолютно не имеет себе равных.

Если вы сомневаетесь в Пепе, то вы глупец, – заявил экс-игрок сборной Англии.